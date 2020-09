La prima pagina di TuttoSport: “Fame Juve”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Metà del titolo centrale dell’edizione odierna del quotidiano torinese è dedicata alla Juventus, che questa sera scenderà in campo per la seconda giornata di campionato: “Fame Juve. Stasera contro la Roma, Pirlo garantisce sulle ambizioni bianconere: “Abbiamo cambiato molto, vedo entusiasmo”. Morata e Dybala convocati“. Nel match di questa sera, dunque, potrebbe esserci l’esordio stagionale del neo-acquisto, tornato in bianconero dopo quattro anni, e dell’argentino, rientrato dall’infortunio.