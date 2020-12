La prima pagina di Tuttosport e di QS

TORINO – La prima pagina di Tuttosport del 28 dicembre intitola così: “Grazie Juve”. In prima pagina, infatti, c’è una grande foto di Cristiano Ronaldo con Georgina con in mano il Globe Soccer Awards per il migliore giocatore del 21esimo secolo. Queste parole si riferiscono al post di ringraziamenti che il portoghese ha fatto sui social dopo aver ritirato il premio che ha questa didascalia: “Non potrei essere più felice per il premio di questa sera! Sono quasi al mio ventesimo anno di carriera calcistica, il Globe Soccer Player of the Century è un riconoscimento che prendo con tanta gioia e orgoglio. Una volta ancora, gran serata di gala a Dubai in un posto meraviglioso come il Burj Khalifa. Congratulazioni a Robert Lewandowski per il premio di Giocatore dell’Anno, ad Hans Flick come Miglior Allenatore dell’Anno e Pep Guardiola come Miglior tecnico del Secolo. Poi Casillas e Piqué per i loro premi alla Carriera. Per ultimo, ma non ultimo, congratulazioni al mio amico Jorge Mendes per il premio di Agente del Secolo. Infine, devo ringraziare ancora la Royal Family di Dubai per il rispetto, l’amicizia, l’ospitalità che ricevo sempre nella meravigliosa Dubai. A tutti i fan che hanno votato per me in tutto il mondo, oltre 21 milioni“.

La prima pagina del Quotidiano Sportivo invece intitola così: "Milan felice senza mercato". Il riferimento è alle recenti parole di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, in merito al mercato di gennaio rossonero. L'ex terzino ha infatti sottolineato che il Milan punterà a rinforzarsi non senza un criterio preciso ma che cercherà le famose "occasioni di mercato" adatte per rinforzare la squadra. Inoltre Maldini sta lavorando anche ai rinnovi di Ibrahimovic e Calhanoglu, due giocatori fondamentali per la squadra di Pioli.