TORINO – La prima pagina di Tuttosport intitola così: “Dybala è rabbia Champions”. L’argentino, amareggiato per non essere entrato in campo a Crotone, si è sfogato con Paratici a fine partita, ma è pronto alla riscossa domani a Kiev. Intanto la Juve vuole stringere i tempi per il rinnovo del contratto: l’obiettivo è chiudere entro gennaio per evitare complicazioni.