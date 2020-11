La prima pagina di TuttoSport: “Cristiano il magnifico”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Anche qui, il titolo principale è dedicato alla vittoria della Juventus in casa contro il Cagliari per 2-0: l’eroe dell’Allianz Stadium è stato, per l’ennesima volta, Cristiano Ronaldo, che con la sua doppietta ha regalato i tre punti ai bianconeri. “Cristiano il magnifico. Battuto il Cagliari, la Juve è seconda: doppietta di CR7, che raggiunge Ibra in vetta alla classifica cannonieri e firma la 73a rete in 95 partite con la maglia bianconera“.