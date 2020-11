La prima pagina di TuttoSport: “Calhanoglu: è Juve-Inter”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Uno dei due titoli centrali è dedicato alla Juventus, che starebbe per dare vita ad una nuova sfida di mercato con gli eterni rivali nerazzurri: “Calhanoglu: è Juve-Inter. Il trequartista del Milan continua a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno: Paratici in vantaggio su Marotta“. Nuovi movimenti di mercato per la Vecchia Signora. Nel titolo alto, invece, si parla della Nazionale Italiana, che questa sera affronterà la Polonia: “Resilienza Italia. Nations League: missione sorpasso sulla Polonia nonostante le numerose assenze (Rai 1, 20:45)“.