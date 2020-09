La prima pagina della Gazzetta: “La torre per il re”

TORINO – Ecco la prima pagina della Gazzetta dello Sport! Al centro campeggia la notizia riguardante l’imminente accordo tra la Juventus e la Roma per Edin Dzeko: “Juve: Dzeko vicino a CR7. La torre per il re“. Il bomber giallorosso potrebbe presto affiancare il fenomeno portoghese ed entrambi, nella foto in prima pagina, vengono ritratti su una grande scacchiera. In basso il quotidiano continua: “La Signora vira sul bosniaco ma Milik deve ancora dire sì alla Roma (che prende Kumbulla e De Sciglio). E il Pistolero (Luis Suarez)? Non si arrende, domani l’esame a Perugia“. La Juve punta tutto su Dzeko, ma Suarez rimane sullo sfondo, pronto ad ottenere il passaporto italiano.