La prima pagina del Corriere: “Stop al Napoli, è caos”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale riguarda la situazione che si è creata intorno a Juventus-Napoli di questa sera: infatti, a poche ore dal match ancora non si riesce a capire se verrà disputato o meno. “Gli azzurri in quarantena a casa. Due casi nello staff dei bianconeri. Stop al Napoli, è caos. Positivo anche Elmas, l’Asl dispone l’isolamento. Juve: Noi in campo. La Lega conferma: si gioca alle 20:45. DeLa ora rischia lo 0-3 a tavolino“. I bianconeri e i vertici della Serie A, dunque, sono intenzionati a giocare la partita; i partenopei, però, non sono ancora partiti dalla Campania. Vedremo come evolverà questa caotica situazione.