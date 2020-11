La prima pagina del Corriere: “Ricomincio dai Re”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo in taglio alto è dedicato al ritorno in campo della Serie A, che oggi vedrà impegnate due delle sue protagoniste: stiamo parlando di Lazio e Juventus, che ripartiranno dai loro bomber per tornare alla vittoria. “Torna la Serie A: la Lazio a Crotone (15), la Juve ospita il Cagliari (20.45). Ricomincio dai Re. Immobile e Ronaldo, riparte la sfida dei superbomber. L’hanno scorso hanno duellato per Scudetto e classifica cannonieri, adesso dai loro gol può arrivare il rilancio di Inzaghi e di Pirlo. Anche Luiz Felipe fuori per Covid. Riecco De Ligt e Alex Sandro“.