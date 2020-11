La prima pagina del Corriere: “Morata e Dybala, coppia anti-Pippo”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo in basso è dedicato alla Juventus, che questa sera affronterà in trasferta il Benevento, nella nona giornata del campionato di Serie A. La Vecchia Signora non avrà a disposizione Cristiano Ronaldo, rimasto a riposo a Torino, e dovrà contare su un nuovo tandem offensivo. “Morata e Dybala, coppia anti-Pippo. A Benevento (18) la Juve lascia a riposo CR7. Pirlo: ‘Decisione concordata’“. I bianconeri, dunque, si affideranno allo spagnolo e all’argentino per conquistare i tre punti.