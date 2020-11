La prima pagina del Corriere: “L’Italia che resiste”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo principale è dedicato alla Nazionale Italiana, impegnata questa sera in UEFA Nations League contro la Polonia. “Nations League, con la Polonia ci giochiamo il primo posto nel girone (20:45). L’Italia che resiste. Ciro e il ct positivi: in campo i superstiti del Covid. Tra stop per i contagi e infortuni sono venti gli azzurri disponibili. Gagliardini a casa dopo il tampone, Bonucci malconcio deve arrendersi. Immobile non ci sta e fa test privati“. Un trafiletto a destra, poi, viene riservato al Portogallo di Cristiano Ronaldo, battuto ieri sera per o-1 dalla Francia: “Kantè e la Francia cacciano Ronaldo. Lo juventino k.o. in casa (0-1): avanti Deschamps. La Spagna si salva in Svizzera (1-1). Kulusevski trascina la Svezia: un gol contro la Croazia. Tris della Germania“.