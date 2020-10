La prima pagina del Corriere: “La Joya sospesa”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale è dedicato al ritorno in campo da titolare di Paulo Dybala, nella sfida della Juventus contro il Verona: “Dybala-Juve: la voglia di essere il numero uno e un contratto che scade. La Joya sospesa. Rientra col Verona, ma il rinnovo è al palo. E i bookmaker quotano l’addio“. Ombra di scadenza del contratto anche per l’attaccante argentino, di cui il quotidiano dice ancora: “Domani (20:45) si riprende la maglia, anche se il futuro è tutto da scrivere: Paratici potrebbe offrirgli 10 milioni più bonus, ma molte sirene tentano l’asso argentino“. Il futuro a Torino di Paulo Dybala, quindi, è incerto: nel frattempo, però, il suo ritorno in campo potrà certamente essere d’aiuto alla squadra di Pirlo per conquistare qualche punto in più in campionato.