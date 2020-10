La prima pagina del Corriere: “Juve-Napoli, via libera dal primo tampone”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo in taglio alto è dedicato alla conferma della negatività al coronavirus dei giocatori del Napoli, dopo aver affrontato il Genoa nell’ultima giornata di campionato. “Juve-Napoli, via libera dal primo tampone. Tutti negativi i test sugli azzurri: sabato previsti gli ultimi esami. Consiglio di Lega spaccato su Genoa-Torino: si va verso il rinvio“. Per il momento, dunque, il match della seconda giornata di campionato tra Juventus e Napoli si giocherà: si attende il secondo tampone che effettueranno i partenopei per la conferma definitiva. Nel taglio a destra, poi, viene dedicato un piccolo spazio ai sorteggi per i gironi della Champions League 2020-2021, che ci saranno oggi pomeriggio alle 16:45. “Sorteggi, tre italiane tremano. Inter, Atalanta e Lazio aspettano le rivali nei gironi: sono in terza fascia“. Anche i bianconeri saranno coinvolti nel sorteggio, ma saranno una delle teste di serie.