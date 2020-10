La prima pagina del Corriere: “Juve, Dybala subito con il Verona”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il taglio basso è dedicato alla Juventus, che questa sera affronterà il Verona all’Allianz Stadium per la quinta giornata del campionato di Serie A. Con gli scaligeri tornerà titolare dopo circa due mesi Paulo Dybala, che ha risolto alcuni problemi fisici: “Juve, Dybala subito con il Verona. Morata ritrova la Joya, che coppia per Pirlo. Titolari insieme dopo quattro anni e mezzo: tocca a loro non far rimpiangere CR7, che aspetta l’esito dei tamponi“. Insieme all’argentino, dunque, giocherà in attacco anche lo spagnolo, che sta conquistando sempre di più la fiducia di Andrea Pirlo a suon di gol.