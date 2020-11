La prima pagina del Corriere: “Juve croce e Letizia”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale è dedicato alla Juventus, che ieri sera ha pareggiato 1-1 in casa del Benevento, offrendo un’altra prestazione deludente. “Juve croce e Letizia. Pirlo fermato dal Benevento: allo spagnolo risponde il terzino (1-1). Quinto pari in nove gare: non può festeggiare l’ottavo gol di Morata. CR7 a riposo, i bianconeri stentano. Alvaro espulso per proteste dopo il fischio finale: salterà il derby. Il tecnico: ‘Mancata personalità’. Inzaghi: ‘Potevamo vincere’“. Se ne torna dunque a Torino con l’amaro in bocca la Juve.