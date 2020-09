La prima pagina del Corriere: “Il falso italiano”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo è dedicato alla vicenda dell’esame di italiano di Luis Suarez, che sta suscitando grande clamore in tutto il paese. “Inchiesta a Perugia: la Juve si è rivolta all’Ateneo, ma per ora non è indagata. Il falso italiano. Truccato l’esame di Suarez: sotto accusa i vertici dell’università“. Nel taglio a sinistra si specifica ulteriormente la situazione: “La Procura: è stata una prova farsa per la cittadinanza. Presto altri sviluppi. Le intercettazioni: “Non spiccica una parola, ma deve passare. Guadagna 10 milioni, non puoi farglieli saltare”“. Nel taglio centrale della pagina, comunque, viene dedicata almeno una buona notizia per la Juventus, che nella giornata di ieri ha ufficializzato l’arrivo di Alvaro Morata: “Morata si prepara per sfidare Dzeko“.