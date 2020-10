La prima pagina del Corriere: “Il calcio si blinda”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale è dedicato ai rischi che corre il calcio italiano in questi giorni a causa del coronavirus: la Serie A potrebbe chiudersi per evitare eventuali contagi e, così, potrebbe essere messa a rischio la corsa al decimo titolo consecutivo per la Juventus. “Due casi nell’under-18 della Roma: altri tamponi, slitta la ripresa per Fonseca. Il calcio si blinda. Inter, tutti negativi nel maxi-ritiro. Milan, Ibra in campo: vuole il derby. Controlli intensificati, una schiarita in vista di sabato. De Zerbi: “La soluzione estrema può essere la bolla sul modello dell’Nba”“. Si sta lavorando, dunque, per capire come poter proseguire questo campionato, che già sta avendo i primi problemi.