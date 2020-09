La prima pagina del Corriere: “Dzeko contro tutto”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il taglio alto è dedicato alla prima super sfida della Juventus in questa stagione: allo Stadio Olimpico, infatti, i bianconeri affronteranno la Roma. “All’Olimpico (20:45) Roma-Juve nel segno del bosniaco. Dzeko contro tutto. Per Pirlo è un rimpianto: “Lo stimo, purtroppo è un nostro avversario”. Per Fonseca, che lo aveva lasciato in panchina a Verona, è una risorsa: “Molto motivato, gioca”“. Il centravanti bosniaco, quindi, affronterà questa sera la Juve, che sembrava dover diventare la sua nuova squadra poche settimane fa.