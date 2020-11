La prima pagina del Corriere: “Dybala, piove sul bagnato”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo in taglio basso è dedicato alla Juventus e alle possibili scelte di Andrea Pirlo in vista del match di domani contro la Lazio: il tecnico bianconero, infatti, potrebbe lasciare di nuovo in panchina la Joya Paulo Dybala. “Le mosse di Pirlo: ci sarà Morata con CR7. Dybala, piove sul bagnato. L’argentino verso la panchina anche all’Olimpico. Momento magico per lo spagnolo: torna in Nazionale“. Nel taglio a destra, poi, viene dedicato spazio alla notizia dello positività al coronavirus del ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini e del centravanti della Roma Edin Dzeko.