La prima pagina del Corriere: “Dybala, la qualità che serve a Pirlo”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Un trafiletto in basso a destra è dedicato alla Juventus, impegnata questa sera al Ferraris nella sfida contro il Genoa di Rolando Maran. “Dybala, la qualità che serve a Pirlo. Paulo favorito su Morata accanto a CR7 in attacco, perché il tecnico deve recuperarlo“. I bianconeri tenteranno, dunque, di proseguire nella loro scia positiva, dopo le vittorie contro Toro e Barcellona: per farlo si affideranno alla Joya. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<