La prima pagina del Corriere: “CR7-Mbappé a tutto gol”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il trafiletto a destra è dedicato a Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus che questa sera, con il suo Portogallo, affronterà la Francia. “CR7-Mbappé a tutto gol. Eriksen via a gennaio. Portogallo-Francia nel segno dei campioni. Il danese rompe con l’Inter“. Il titolo in alto, invece, è dedicato alla Nazionale, che si trova ad affrontare una mancanza di attaccanti per la sfida con la Polonia. “Domani c’è la Polonia: il ct ha gli attaccanti contati. Mancini in ansia: ‘Immobile subito’. Ciro attende stamane l’esito del tampone: vuole l’Italia“.