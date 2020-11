La prima pagina del Corriere: “Covid, stipendi a rischio”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale del quotidiano è dedicato alla crisi economica che sta colpendo la Juventus e tutti gli altri club di Serie A a causa della pandemia: “Mentre il contagio dilaga (31.758 casi), il calcio fa i conti con la crisi. Covid, stipendi a rischio. Il buco s’allarga, 400 milioni di perdite: 15 club non possono pagare“. Il rischio di una nuova chiusura del campionato si staglia come un’ombra minacciosa all’orizzonte. Per questo, le alte sfere del calcio italiano si sono messe al lavoro per trovare una soluzione e garantire la prosecuzione della competizione.