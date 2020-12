La prima pagina del Corriere: “Chi è il più forte?”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale del quotidiano è dedicato alla super sfida di Champions League di questa sera tra Juventus e Barcellona: in campo, ci sarà poi anche un’altra sfida, quella tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. “Champions, Barça-Juve (21) al Camp Nou per il primo posto nel girone. Chi è il più forte? Messi-Ronaldo, la sfida per raccogliere l’eredità di Maradona. L’argentino ha vinto di più, ma il portoghese è in condizione migliore. Stasera si affrontano per la 36esima volta con lo stesso obiettivo: essere il numero uno. Pirlo: ‘L’impresa è possibile’“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<