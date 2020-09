La prima pagina del Corriere: “Caso Suarez-Juve”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Alla Juventus è dedicato un trafiletto nel taglio basso, in cui si parla dell’assurda vicenda che rischia di travolgere anche il club bianconero: “L’inchiesta di Perugia. Caso Suarez-Juve: tutta la verità sulle telefonate“. Il titolo centrale, invece, parla della positività al Covid-19 di Zlatan Ibrahimovic, che tuttavia non ferma le decisioni del governo. Infatti, come riportato nel taglio a sinistra: “Passa il protocollo della Lega calcio e dei governatori: oggi l’esame del Cts. Intanto via libera a mille spettatori per Roma-Juve“.