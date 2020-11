La prima pagina del Corriere: “Abbracciami, Juve”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo principale è dedicato alla vittoria dello Juventus, che ieri sera ha battuto all’Allianz Stadium il Cagliari per 2-0, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. “Abbracciami, Juve. I bianconeri ritrovano il successo in campionato. E ora la Champions. Ronaldo trascinatore con una doppietta: Cagliari ko (2-0). L’uno-due nel primo tempo: il portoghese ha raggiunto Ibra in testa alla classifica dei cannonieri (8). E Pirlo lo esalta: ‘Esempio per tutti’“. Sempre decisivo, dunque, CR7, che ancora una volta regala la vittoria alla Vecchia Signora.