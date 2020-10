La prima pagina de La Gazzetta: “Una Joya-Juve (in attesa di CR7)”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. In taglio basso, il quotidiano milanese ha riservato un trafiletto alla Juventus, in cui parla del ritorno in campo da titolare di Paulo Dybala: “Una Joya-Juve (in attesa di CR7). Dybala titolare dopo oltre due mesi“. L’attaccante argentino dei bianconeri non era sceso in campo né contro il Crotone né in Champions contro la Dinamo Kiev: ora avrà finalmente l’opportunità di giocare dall’inizio e di mettersi in mostra anche davanti ad Andrea Pirlo.