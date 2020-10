La prima pagina de La Gazzetta: “Rissa Juve-Napoli”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo centrale del quotidiano è dedicato al match di questa sera tra Juvnetus e Napoli all’Allianza Stadium: ancora non si sa se la gara verrà disputata o meno. “Caos Covid: interviene l’autorità sanitaria. Ma se De Laurentis non si presenta perde a tavolino. Rissa Juve-Napoli. Gli azzurri: “LA ASL non ci fa partire”. I bianconeri: “Noi in campo”. Per la Lega si gioca“. Nel taglio basso, infine, un trafiletto viene dedicato al possibile colpo dell’anno, ossia quello di Federico Chiesa alla Juve: “Chiesa da Pirlo: sprint all’ultimo respiro“.