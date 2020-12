La prima pagina de La Gazzetta: “Riecco Messi-CR7”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo in basso viene dedicato alla super sfida ci Champions League di questa sera, in cui la Juventus affronterà in trasferta il Barcellona. Questa sarà anche una sfida nella sfida, dato che si troveranno contro dopo tanto tempo Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: “Champions, via all’ultima giornata della fase a gruppi. Riecco Messi-CR7. La Juve a Barcellona per l’impresa. I due miti si ritrovano dopo 31 mesi“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<