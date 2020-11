La prima pagina de La Gazzetta: “Pirlo contro l’amico Pippo”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. La colonna di destra è dedicata alla Juventus, che questa sera alle 18 affronterà allo stadio Vigorito il Benevento, per la nona giornata del campionato di Serie A 2020-2021. “Juve: Pirlo contro l’amico Pippo. E senza Ronaldo tocca a Chiesa. Insieme nel Milan per dieci anni, i due hanno vinto due Champions e i tifosi ricordano la carambola di Atene“. I due tecnici di questa sera, infatti, hanno condiviso tanti momenti della loro splendida carriera vestendo la stessa maglia: oggi si affronteranno per la prima volta da allenatori.