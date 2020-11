La prima pagina de La Gazzetta: “L’Inter c’è, la Juve no”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale è dedicato ai risultati delle partite di ieri, cha hanno visto protagoniste l’Inter e la Juventus. I nerazzurri sono usciti vittoriosi dal campo del Sassuolo, mentre i bianconeri sono tornati a casa con l’amaro in bocca dopo il pareggio con il Benevento. “L’Inter c’è, la Juve no. Che svolta: i nerazzurri (3-0) sono secondi. Che delusione: a Benevento finisce 1-1. Sassuolo dominato con gol di Sanchez, autorete di Chiriches e gioiello di Gagliardini. Lautaro trascinatore, Conte sibillino: ‘Tutti sulla stessa barca? Me lo auguro’. Manca Ronaldo e si vede: Inzaghi stoppa Pirlo. Morata-gol poi si fa espellere: salterà il derby“.