La prima pagina de La Gazzetta: “La A va avanti”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo in taglio altro è dedicato alla vicenda che ha colpito il Genoa e che rischia di travolgere tutto quanto il campionato di Sere A: “Il caso: FIGC e Lega sono per non rinviare Genoa-Toro e Juve-Napoli, rispettando la norma UEFA. La A va avanti. Il calcio vuole continuare a giocare ma teme di scoprire altri positivi“. Non sembra, dunque, essere a rischio il match della Juventus di domenica sera contro il Napoli: i partenopei nell’ultima giornata hanno affrontato i genoani, tra cui sono stati trovati positivi ben 14 giocatori.