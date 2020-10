La prima pagina de La Gazzetta: “Juve, è vietato frenare”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Nel taglio a destra, viene dedicato uno spazio alla Juventus, impegnata questa sera all’Allianz Stadium contro il Verona: i ragazzi di Andrea Pirlo non possono fermarsi e devono tornare a vincere anche in campionato. “Juve, vietato frenare. E Pirlo mette al volante la coppia Morata-Dybala“. Lo spagnolo e l’argentino, infatti, con molto probabilità scenderanno in campo dal primo minuto per guidare l’attacco della Juve; la Joya torna titolare dopo circa due mesi, mentre Alvaro vuole ripetere ancora le ottimi prestazioni viste fino ad ora.