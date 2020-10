La prima pagina de La Gazzetta: “Juve e Chiesa quasi fatta”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il taglio basso è dedicato a quello che potrebbe essere l’affare dell’anno e che vede coinvolta la Juventus: “Il clamoroso trasferimento si avvicina. Juve e Chiesa quasi fatta. C’è l’intesa con la Fiorentina: 60 milioni in 4 anni. Ma prima cessioni per finanziare il colpo“. Il taglio a destra, invece, è dedicato all’esito dei sorteggi per i gironi di Champions League: “Dai sorteggi Champions quelli suggestivi. Il meglio che c’è. CR7 contro Messi. Gasperini, esame Klopp. E Conte sfida Zidane. La Lazio trova Haaland… Ma le quattro italiane hanno le carte in regola per raggiungere gli ottavi“.