La prima pagina de La Gazzetta: “Juve: CR7-Morata”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Nel taglio a destra, il quotidiano ha dedicato uno spazio alla Juventus, impegnata questa sera all’Allianz Stadium nella sfida contro il Cagliari. “Stasera contro il Cagliari. Juve: CR7-Morata. Così Pirlo prova a battere la pareggite. Il tecnico con la coppia più decisiva d’Europa: ‘Vincere in ogni modo’“. La Vecchia Signora, dunque, vuole tornare alla vittoria anche in casa e per farlo s affida a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.