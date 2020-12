La prima pagina de La Gazzetta: “Il nostro caro Paolo”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il taglio alto è dedicato al funerale dell’ex attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, scomparso nei giorni scorsi: alle esequie hanno preso parte anche tanti compagni di squadra di Pablito, con cui ha condiviso tantissimi successi. “Il nostro caro Paolo. I ragazzi del Mundial all’ultimo saluto. I campioni dell’82 ancora più uniti attorno a Rossi, con amici e tifosi: quante emozioni all’addio a Vicenza. Durante i funerali è stata svaligiata la casa di famiglia“. Il titolo centrale, invece, è dedicato al campionato, con le previsioni fatte da Bobo Vieri: “Bobo Natale. ‘Inter assalto allo Scudetto, ma la Juve ha Moraldo e il Milan la testa di Ibra’. Il super ex delle tre grandi ci racconta che cosa accadrà da qui al 23 (ma non solo): ‘E anch’io vorrei un regalo: la gente allo stadio’“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<