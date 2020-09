La prima pagina de La Gazzetta: “Giganti contro”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il taglio a destra è dedicato al big match di questa sera tra Roma e Juventus: “Giganti contro. I due assi al centro del match dell’Olimpico. Dzeko e CR7 quasi compagni ora si sfidano. Edin stava per raggiungere Cristiano in bianconero: stasera saranno i fari dei rispettivi attacchi“. Il centravanti bosniaco, dunque, è passato dall’essere il possibile centravanti della Juve ad essere il pericolo numero uno per la difesa bianconera.