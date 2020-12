La prima pagina de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport

TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport intitola così: “Conte ritmo Trap”. Il riferimento è all’intervista esclusiva della Gazzetta all’ex allenatore della Juventus e della Nazionale, Trapattoni. A destra spazio anche alla Juventus con il titolo: “Passione Ronaldo”. Il portoghese, infatti, nella giornata di ieri ha ritirato il premio come “migliore giocatore del 21esimo secolo” alla manifestazione dei Globe Soccer Awards a Dubai. Il portoghese ha anche parlato dopo aver ritirato il premio: “Voglio soltanto dire grazie a tutti, alle persone che hanno votato per me, ai compagni, ai club dove ho giocato, alla famiglia. È un traguardo eccezionale per me e mi dà la motivazione per portare avanti la mia vita. È fantastico far parte di questo evento ed essere nominato come migliore è un grande onore, spero che l’anno prossimo la pandemia sia finita e che ci si possa divertire un po’ di più. Grazie a tutti, sono molto fiero e felice. È un grande successo per me, sono fiero e felice. Questo mi dà una motivazione ulteriore per continuare il mio percorso, spero di poter giocare ancora tanti anni e godermi i tifosi”.

Il Corriere dello Sport invece intitola così: “Dela-Agnelli, la tregua”. Il riferimento è all’incontro avvenuto nella giornata di ieri tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Un incontro per parlare di diritti tv e della lotta scudetto nel campionato di Serie A. Dunque sembra esserci stato un chiarimento definitivo tra i due patron dopo i fatti di Juventus-Napoli e dopo il ricorso vinto dagli azzurri al CONI. Pace fatta tra i due o solo un incontro fissato mesi fa? >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<