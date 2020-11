La prima pagina de La Gazzetta: “Conte esclusivo: ‘Tutto per l’Inter'”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Al centro viene dedicato il titolo principale all’ex allenatore della Juventus e della Nazionale Italiana Antonio Conte. Il tecnico, infatti, ha parlato in esclusiva al giornale milanese in un’intervista: “Conte esclusivo: ‘ Tutto per l’Inter. Vivo 24 ore al giorno per un unico obiettivo: aiutare la società a tornare tra i top club, dove la storia vuole che stia‘“. Il titolo in fondo, invece, viene dedicato agli impegni degli Azzurri, che questa sera affronteranno la Polonia: “Nations League (20:45): Bonucci K.O., starà fuori 20 giorni. Carica Belotti: l’Italia sfida la Polonia. È già testa di serie per il Mondiale“.