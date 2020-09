La prima di TuttoSport: “Bienvenido a casa”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano è dedicato all’arrivo a Torino, nella giornata di ieri, di Alvaro Morata, che ha incontrato Andrea Agnelli, il presidente della Juventus. “Bienvenido a casa. L’abbraccio di Andrea Agnelli a Morata, che già sogna un gol domenica alla Roma: “Sarebbe bellissimo segnare dove ho firmato la mia ultima rete in maglia bianconera”“. Nel taglio alto, invece, viene dedicato spazio alla vicenda che sta tenendo tutti col fiato sospeso, ossia quella riguardante l’esame di italiano di Luis Suarez: la Juve, infatti, potrebbe essere clamorosamente coinvolta nella vicenda. Vengono riportate, per questo, le parole del legale della società: ““La Juve non c’entra“. Caso Suarez, parla Maria Turco, legale dei bianconeri: “Mai chiesto trattamento di favore”. Inchiesta FIGC“.