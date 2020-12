La perla di McKennie contro il Barca finisce tra i gol candidati della settimana

TORINO – Sono passati già due giorni dalL’impresa storica dea Juventus al Camp Nou e ancora adesso, è uno dei maggiori argomenti di dibattito. Oltre alla serata galattica dei bianconeri e di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta di fronte al rivale di sempre Leo Messi, c’è da registrare la prestazione stratosferica di Weston McKennie. L’americano ha segnato un gol di pregevole fattura, tanto che non è passato inosservato neanche ai membri della UEFA. Da poche ore infatti, la magia del centrocampista è stata inserita tra i gol piu belli di questo turno della Champions, come si puó notare sull’account Twitter UEFA che, posta una foto che immortala il momento della rovesciata con scritto: “La magia di McKennie candidata come gol della settimana un UCL”. I tifosi juventini si augurano di poter assistere ad altri capolavori degni di nota.