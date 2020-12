La moglie di Rossi sul furto: “Un’offesa a lui mentre l’Italia piangeva”

TORINO – Notizie che causano rabbia e indignazione, quelle che purtroppo non avremmo mai voluto sentire. Infatti, ieri mattina, durante i funerali di Paolo Rossi, alcuni ladri si sono introdotti in casa dello scomparso campione della Juventus e della Nazionale, svaligiandola. La moglie del compianto giocatore, Federica Cappelletti, ne ha parlato ai microfoni di QN, mostrando il suo sconcerto:

"Non era sufficiente la morte di Paolo, adesso hanno voluto offendere lui mentre tutta l'Italia lo piangeva. Anche se avessero portato via moltissimo denaro non mi sarebbe importato; tuttavia, questo gesto ci lascia rabbia".