TORINO- Dopo lo stop sul campo dell’Olbia nel turno precedente, la Juventus Under23 torna alla vittoria. 3-1 esterno sul campo della Pergolettese per i baby bianconeri, che grazie ai gol di Petrelli, Felix Correria e Del Sole rimontano l’iniziale vantaggio casalingo firmato da Morello. Per la banda-Zauli, ora, si avvera l’aggancio al quinto posto in classifica, a -6 dal primo posto occupato dal Renate a 28 punti.