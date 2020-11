TORINO- Dopo il bel successo sul Grosseto, la Juventus Under 23 deve arrendersi al cospetto dell’Olbia. Nella gara valevole per la tredicesima giornata del campionato, i baby bianconeri escono sconfitti dal campo sardo per merito dei gol di Pennington e Udoh. Inutile il gol del momentaneo pareggio di Rafia per i ragazzi di Zauli, fermi ora al settimo posto a quota 19 punti, a -9 dalla vetta.