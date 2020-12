La Juventus potrebbe tirarsi indietro per David Alaba

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Ok Diario, infatti, i bianconeri potrebbero tirarsi indietro nella corsa per Davida Alaba. Il terzino austriaco è in uscita dal Bayern Monaco e nelle ultime settimane è stato spesso accostato alla Juve: tuttavia, la Vecchia Signora adesso potrebbe defilarsi a causa delle eccessive richieste del giocatore. Come stipendio, il classe '92 avrebbe chiesto circa 15 milioni di euro a stagione, una cifra troppo elevate per le casse del club torinese. Nelle prossime settimane, comunque, si attendono eventuali sviluppi della situazione.