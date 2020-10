TORINO – La Juventus non rimaneva senza vittorie per due partite di Serie A consecutive dal 1989. Questo il dato che desta preoccupazione alla squadra allenata da Andrea Pirlo dopo il pareggio di ieri sera all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. In quell’anno, le partite consecutive di Serie A senza ottenere i tre punti da parte dei bianconeri furono ben quattro. Lo riporta il profilo ufficiale Twitter di Opta.