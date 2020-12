La Juventus lancia il concorso Xmas Re/Union

TORINO – Si chiama Juventus Xmas Re/Union, è la nostra proposta per dare un nuovo senso al Natale 2020, che sarà così diverso da quelli che siamo abituati a vivere.

Ritrovare lo spirito più profondo, quel desiderio di vicinanza, di unione appunto, che quest’anno non potrà essere soddisfatto: a ispirarci è stata un’antica e nobile arte giapponese, il Kintsugi, che permette di dare nuova vita agli oggetti infranti, unendone i singoli pezzi con una tecnica raffinata che, attraverso eleganti saldature in oro, crea vere e proprie opere d’arte.

Allo stesso modo, anche tutti noi vogliamo, almeno simbolicamente, rimettere insieme i pezzi, riunirci e dare un nuovo senso a questo Natale: con questo spirito abbiamo creato un video che spieghi il significato più profondo delle nostre intenzioni, insieme, come sempre, alle clip più giocose e divertenti, che grazie alla freschezza delle giocatrici e dei giocatori delle Prime Squadre bianconere, ci accompagneranno con il sorriso durante queste feste.

Come sempre, non è tutto qui: per rendere anche voi protagonisti della Juventus Xmas Re/Union abbiamo pensato a un modo per provare ad annullare le distanze con i vostri amici, i vostri cari, dandovi anche la possibilità di partecipare all’estrazione di un “superpremio” finale: un meraviglioso pacco di doni naturalmente firmati Juventus.

Il meccanismo è semplice, ma per spiegarlo un esempio può essere ancora più efficace.

Cristiano ha quattro amici carissimi, Barbara, Alvaro, Weston e Aurora, e vuole e vuole fare loro una sorpresa. Ecco che cliccando su MyGameRoom, potrà invitarli a partecipare alla Xmas Re/Union. In questo modo tutta la compagnia riceverà un codice sconto per i prodotti Juventus e, soprattutto, potrà ricreare l’immagine simbolo del Natale bianconero : non appena Barbara si registrerà infatti, Cristiano vedrà un nuovo “pezzo” aggiungersi all’immagine, e lo stesso accadrà quando ognuno dei suoi amici completerà la registrazione. Come in un puzzle virtuale, ognuno darà il suo contributo. E il gioco potrà continuare, perché ciascun nuovo iscritto potrà a sua volta invitare quattro persone per creare insieme un’altra composizione.

Tutto chiaro? Bene, ora non vi resta che andare su MyGameRoom e, una volta loggati, richiedere i 4 codici da inviare ai propri amici.

Ogni partecipante, una volta registrato, vedrà crearsi la composizione, man mano che tutti si uniranno.

Quando sarà completa, a ciascuno sarà destinato un codice sconto per gli acquisti sull’Official Online Store, oppure per l’iscrizione alla Juventus Membership o a Juventus Tv, e tutti potranno partecipare all’estrazione del super premio finale.

Non è finita qui: sulla piattaforma, troverete anche l’occorrente per creare un biglietto di auguri personalizzato, scegliendo fra quattro proposte.