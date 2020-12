La Juventus è sempre al lavoro per il ritorno di Pogba

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il mercato della Juventus, che a gennaio potrebbe entrare sempre di più nel vivo. La società bianconera ha messo nel mirino diversi obiettivi importanti e vorrebbe rinforzare la rosa di Andrea Pirlo per essere sempre più competitiva. Nelle ultime settimane, diversi nomi hanno circolato dalle parti della Continassa, ma uno in particolare sta suscitando l’interesse dei tifosi juventini: si tratta di Paul Pogba.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la Juve è sempre al lavoro per il clamoroso ritorno del centrocampista francese. Infatti, Fabio Paratici e la dirigenza stanno preparando l’affare con il Manchester United, che sembra veramente molto difficile. Tuttavia, la Vecchia Signora tenterà di far leva sulla volontà del giocatore di lasciare la Premier League per trasformare questa ipotesi in una splendida realtà. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<