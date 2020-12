La Juventus celebra Ronaldo allo Stadium per i 750 gol

TORINO – Quella di oggi è una giornata particolare in casa Juve per via del derby contro il Torino, soprattutto in un momento delicato come quello che stanno affrontando i bianconeri. Ma è una giornata speciale anche per CR7 che, grazie alla rete messa a segno in Champions contro la Dinamo, ha raggiunto i 750 gol in carriera e la Juventus lo ha voluto omaggiare, consegnandogli una maglietta con scritto: “Ronaldo 750”. Il tutto è stato documentato anche attraverso un video postato proprio dalla Vecchia Signora sui suoi account social che cita: “A round of. CR750”.

