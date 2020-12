La Juve sui social lancia il Cristiano Quiz Edition

TORINO – Mancano pochissime ore a quella che sarà senza ombra di dubbio una delle partite di cartello dell’intera stagione. Al Camp Nou, si affronteranno Barcellona e Juventus in una sfida mozzafiato, con Messi e CR7 pronti a prendersi la scena, oltre al primo posto nel girone. Nel frattempo, ci ha pensato la Vecchia Signora ad accendere gli animi e ad intrattenere i tifosi in questa estenuante attesa e per farlo ha scelto la via dei social. Sul proprio account Instagram infatti, sono state da poco pubblicate alcune domande, tutte riguardanti Cristiano Ronaldo e tutte, che hanno un collegamento o con il Barca o con La Pulce argentina. Da quanti faccia a faccia hanno fatto i due, a quanti gol ha segnato CR7 al Camp Nou o contro i Blaugrana nella sua carriera. In attesa del match quello vero, il Cristiano Quiz Edition è iniziato, non vi resta che indovinare.>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<