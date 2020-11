TORINO – L’ultima campagna acquisti ha rivoluzionato la rosa bianconera, conservandone però alcune lacune. La Juventus può ancora contare sul solo Alex Sandro come vero laterale di sinistra. In queste ultime uscite, Pirlo si è affidato a Danilo o Frabotta per coprire quella posizione, ma è probabile che Paratici interverrà sul mercato per trovare un’alternativa. Sempre viva l’ipotesi Emerson Palmieri, rimasto al Chelsea nonostante le implacabili voci estive.