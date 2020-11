La Juve fa i complimenti a Ronaldo: “Eguagliato il record di una leggenda”

TORINO- Anche con la maglia del Portogallo Cristiano Ronaldo non vuole smettere di segnare. Partito dall panchina, il numero 7 ha poi messo il proprio zampino nel 7-0 rifilato ad Andorra, raggiungendo così l’impressionante cifra delle 746 reti in carriera. Un risultato che gli permette di eguagliare il leggendario Ferenc Puskas al quarto posto dei migliori marcatori all-time. Non potevano ovviamente mancare i complimenti della Juve: “Congratulazioni, @Cristiano! Vincitore del primo Puskás Award della storia, stasera ha anche eguagliato il record della leggenda: 746 gol in carriera”: